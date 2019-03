Corinthians pode ter taça do Mundial de Clubes penhorada na justiça de SP

Tribunal de Justiça de São Paulo autoriza a penhora do troféu do Mundial de Clubes, vencido pelo Timão, em dezembro de 2012, sobre o Chelsea

O Tribunal de Justiça de autorizou novamente a penhora da taça do do , conquistada em 2012, para que o clube pague uma universidade que cobra dívida de R$ 2,48 milhões desde 2008. O ainda pode recorrer da decisão.

A 17ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP foi a responsável pela definição, tomada nesta quarta-feira (20). O julgamento foi sobre um recurso apresentado pelo clube paulista para evitar a penhora.

O Corinthians se manifestou por meio de nota oficial, alegando que propôs o parcelamento do débito e disse que ainda não foi intimado pela justiça.

"O Corinthians informa que não foi intimado pela Justiça sobre qualquer decisão acerca do recurso atinente à penhora da taça do Mundial de 2012 e, portanto, não teve acesso ao teor da suposta decisão", escreveu.



"A agremiação trabalha para solucionar o caso e reiteradas vezes ofereceu propostas de acordo, inclusive recentemente propôs parcelamento do valor da referida dívida alegada pelo Instituto Santaense em 6 vezes, à semelhança do que é autorizado por Lei em casos de execução", acrescentou.

De acordo com o Globo Esporte, a Fifa informou que a taça que fica exposta no Parque São Jorge é uma réplica, confeccionada em 2005 por um estúdio britânico.

A disputa judicial começou em 2008, quando o Instituto Santanense de Ensino acionou o Corinthians na Justiça com o argumento de que o clube dificultava o acesso a alunos e funcionários a um campus que funcionava no Parque são Jorge.

Confira, abaixo, a nota oficial divulgada pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que não foi intimado pela Justiça sobre qualquer decisão acerca do recurso atinente à penhora da taça do Mundial de 2012 e, portanto, não teve acesso ao teor da suposta decisão veiculada por alguns veículos de comunicação na rede mundial de computadores.

A agremiação trabalha para solucionar o caso e reiteradas vezes ofereceu propostas de acordo, inclusive recentemente propôs parcelamento do valor da referida dívida alegada pelo Instituto Santaense em 6 vezes, à semelhança do que é autorizado por Lei em casos de execução.

O clube aguardará a decisão da Justiça acerca do pedido de parcelamento, bem como aguardará a publicação do acórdão referente à penhora, para voltar a se manifestar. De todo modo, o Corinthians assegura a sua torcida que o imbróglio judicial será resolvido e não considera que a prestigiada e inestimável taça esteja em risco, sendo a penhora medida que tem como único intuito gerar efeito midiático infundado que não condiz com as tratativas que até então vinham sendo mantidas".