Corinthians pode ter lucro alto com possível venda de Léo Natel

Casa Pia pode desembolsar 1,6 milhão de euro para ter Léo Natel em definitivo em 2023. Timão, vale lembrar, não gastou para contratar o atacante.

Léo Natel não faz mais parte do elenco do Corinthians. Após retornar de empréstimo do Chipre, o atacante foi negociado com o Casa Pia, de Portugal, onde fica até o meio do ano que vem. Uma cláusula, porém, pode fazer com que o jogador deixe o Timão em definitivo.

Como soube a reportagem da GOAL, o Casa Pia terá a obrigação de compra se Léo Natel completar 45 minutos de 60% dos jogos do time na temporada de 2022/23. O valor de uma possível aquisição está fixado em 1,6 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual). Além disso, o clube português pagou 100 mil euros (R$ 504 mil) pelo empréstimo.

Léo Natel estava sendo bastante visado no mercado internacional. Antes de fechar com o Casa Pia, o atacante recusou propostas de clubes do Japão, Chipre, Árabia e duas de Portugal, sendo uma delas o Famalicão.

O jogador estava emprestado ao APOEL durante a atual temporada. No período, fez 29 partidas, com seis gols marcados. O clube do Chipre foi um dos interessados em mantê-lo, mas não chegou a um acordo por sua manutenção. Em seu breve retorno ao Timão, o fez apenas um jogo com Vítor Pereira, onde ficou por 26 minutos em campo.

Léo Natel tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2024. O atacante de 25 anos não terá o vínculo renovado para sair por empréstimo do CT Joaquim Grava.