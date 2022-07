Corinthians pode lucrar com venda de Moisés pelo Internacional

Negociação avança pela transferência do lateral ao CSKA Moscou, da Rússia. Timão ainda detém parte de seus direitos

O Internacional recebeu uma proposta do CSKA Moscou, da Rússia, pelo lateral esquerdo Moisés – e o Corinthians também observa de perto a negociação. A GOAL confirma as informações já divulgadas por veículos nas últimas horas, as conversas estão evoluindo e há uma boa chance do jogador de 27 anos deixar o Beira-Rio.

Segundo informações do jornalista Lucas Collar, a oferta dos russos é de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) pela cessão em definitivo do ala do Inter, cujos direitos econômicos estão divididos também entre Corinthians e o próprio atleta: 30% estão com os gaúchos, 30% com Moisés e os 40% ainda pertencem ao clube paulista, que poderia também receber um pedaço do negócio.

Na Rússia, o CSKA admite publicamente a negociação pelo jogador brasileiro:

"Em breve ficará tudo claro. No momento não tenho muito o que agregar", disse o técnico Vladimir Fedotov, em falas reproduzidas pelo jornalista Fábio Aleixo.

Revelado pelo Madureira, Moisés passou pelo Corinthians entre 2015 e 2019, onde pouco jogou e passou por empréstimos antes de ser cedido em definitivo ao Bahia. Em 2020, ele chegou ao Internacional e logo se firmou como titular do time gaúcho, condição que manteve por um bom tempo até a chegada de Renê, este ano. Agora, com a lesão do companheiro de time, ele voltou a ser a primeira opção do técnico Mano Menezes.

Se confirmada a transferência para a Rússia, Moisés terá sua primeira experiência no futebol estrangeiro. Na carreira, ele também defendeu as cores de Comercial, Batatais, Bragantino e Botafogo.