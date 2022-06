Corinthians pode incluir jogador para ter Yuri Alberto em definitivo

Clube paulista quer ter o atacante até 2025 e não usar a cláusula da FIFA

Em conversas avançadas para contratar Yuri Alberto, do Zenit, o Corinthians pode ter o atacante até 2025, não usando assim a cláusula da FIFA que permite que atletas de Rússia e Ucrânia suspendam seus contratos até junho de 2023. A informação foi trazida inicialmente pelo "Meu Timão" e confirmada pela GOAL.

Conforme trouxe a GOAL, o Corinthians pode incluir um jogador, que esteja disposto a defender o Zenit, no negócio. O clube russo deixou claro que via com bons olhos esta possibilidade durante as conversas.

Caso consiga fechar a contratação de Yuri Alberto sem acionar a cláusula da FIFA, o Corinthians, abre espaço para buscar outro jogador que possa ocupar esta "vaga" como Balbuena, zagueiro que interessa ao clube paulista.

Vale lembrar que a entidade máxima do futebol permite que um clube contrate até dois jogadores com esta cláusula e o Corinthians já tem Maycon, que veio do Shakhtar Donetsk nessas condições, ocupando uma vaga.

O negócio ainda não está sacramentado, mas as conversas estão avançando em um ritmo rápido entre os dois lados, o que gera uma confiança no negócio. O Corinthians, porém, prega cautela.

O Internacional também se mostrou interessado em repatriar Yuri Alberto, mas viu a parte financeira pesar, sem condições de oferecer um salário próximo do que o jogador recebe hoje no Zenit, ficou mais difícil.

Yuri Alberto foi vendido ao Zenit pelo Internacional em janeiro deste ano. Na Rússia, marcou seis gols em 14 jogos até então.