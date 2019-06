Corinthians oficializa Tamires e tem cinco convocadas da última Copa; veja o elenco

Lateral-esquerda da seleção brasileira foi uma das jogadoras que mais se destacou na Copa do Mundo feminina

O anunciou nessa quinta-feira (27) a contratação da lateral-esquerda Tamires Gomes para seu time feminino. Ela assinou o contrato de seis meses e joga até o final do Brasileirão. A defensora estava no Fortuna Hjørring, da .

Com a contratação de Tamires, o conta agora com cinco jogadoras que foram convocadas por Vadão para a feminina na . Duas delas, entretanto, foram cortadas antes da competição por causa de lesão. Trata-se da zagueira Érika e da atacante Adriana. As outras são a zagueira Monica que foi a capitã na ausência de Marta, a goleira Letícia, que ficou no banco de reservas.

Tamires foi um dos destaques do na Copa do Mundo. Embora tenha falhado no primeiro gol da França nas oitavas de final, as suas atuações na fase de grupos chamaram a atenção.

O Corinthians é um dos clubes de maior destaque no futebol feminino do Brasil. Nos últimos anos, a equipe conquistou a (2016), a (2017) e o Campeonato Brasileiro (2018).

Confira o elenco da equipe feminina do Corinthians.

Goleiras: Lelê, Paty, Taty Amaro e Tayná.

Defensoras: Giovanna, Mimi, Di, Pardal, Mônica, Erika, Katiuscia, Paulinha, Suellen, Juliete e Tamires.

Meio-campistas: Diany, Gabi Zanotti, Ingryd, Victoria, Grazi e Marcela.

Atacantes: Adriana, Cacau, Gabi Nunes, Crivelari e Millene.