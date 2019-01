Corinthians observa Love mas admite que negociações com Luan e Gil não são viáveis no momento

Corinthians se mantém otimista por Vagner Love mas praticamente descarta negociações com Luan e Gil

Dirigentes do Corinthians, Sheik e Duilio concederam entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (08), no centro de treinamento do Corinthians, na região leste de São Paulo. Durante o bate-papo, ambos comentaram sobre as possíveis negociações da equipe Alvinegra para a temporada 2019. Entre os atletas que estão na mira do Timão, Luan e Gil foram, praticamente, descartados para a sequência do ano.

🎙️ Sheik: "Vamos ser um elo entre diretoria, comissão e jogadores, não esquecendo da base, ficando mais perto das nossas joias" — Corinthians (@Corinthians) 8 de janeiro de 2019

Love se tornou um sonho antigo no Corinthians. Questionado sobre o atual jogador do Besiktas, Duilio não descarta a volta do atleta: “Love a gente observa o que tem acontecido no contrato dele na Turquia. Interessa a vários clubes, também fez história aqui, um nome que interessa, mas hoje nada além disso. Sempre interessou e hoje ainda interessa”. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Por outro lado, o retorno do zagueiro Gil não entra nos planos do Timão para 2019, devido as dificuldades da negociação: “Gil é sempre especulado aqui, fez história aqui, mas infelizmente pelos números hoje não é uma contratação possível. Vamos ver se no futuro, hoje não existe essa possibilidade”.

Seguindo na linha de contratações, Duilio revelou que o andamento da negociação com o atacante do Atlético-MG, Luan, também não seguiu como o esperado pela diretoria corintiana. De acordo com o dirigente, a ida do atleta à equipe é quase mínima.



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

"Não evoluiu nada (a negociação), tudo parado, os valores passados não são viáveis, a contratação não é viável neste momento. Tivemos a contratação do Boselli que preencheu uma carência do elenco. Por enquanto, sem novidades", explicou.

Por fim, Emerson Sheik ressaltou a importância da base na formação da equipe para a atual temporada: “Na última semana viajamos para Itu para ver um jogo da Copinha, todos os atletas estão sendo observados, a ideia é fazer essa integração. Temos joias na base. Eu possivelmente vou olhar esses meninos com um carinho especial, sei como é motivante para eles".