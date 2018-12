Corinthians negocia contratatação de atacante revelado pelo Boca Juniors

Mauro Boselli, de 33 anos, está de saída do León, do México

O tão esperado centroavante que o Corinthians busca para 2019 está perto de ser contratado. O Timão negocia com Mauro Boselli, de 33 anos, que está de saída do León, do México.

Revelado pelo Boca Juniors, Boselli tem contrato com o clube mexicano até o meio do ano que vem, mas não acertou sua renovação e deixará o time. O Grêmio também buscava o jogador, mas as conversas com o Corinthians já estão adiantadas.



(Foto: Getty)

Na Argentina, Boselli conquistou a Libertadores de 2007 pelo Boca e voltou a ganhar o torneio dois anos depois com o Estudiantes. Depois, ainda jogou no Málaga B, da Espanha, no Wigan, da Inglaterra, no Genoa e no Palermo, da Itália. Escolha dos editores Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

Desde 2013, Boselli está no León e já é o maior artilheiro da história do clube, com 130 gols.