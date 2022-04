Corinthians na Libertadores: maiores vitórias, artilheiros e recordes

Pouco tempo após completar 45 anos do primeiro jogo do Corinthians na Libertadores, o time de Vítor Pereira está em busca da segunda conquista na edição de 2022.

A primeira partida da fase de grupos foi em La Paz, na Bolívia, contra o Always Ready. O Timão perdeu pelo placar de 2 a 0, e não começou a campanha do jeito que gostaria.

A equipe alvinegra disputa a competição desde 1977. De lá para cá, foram 15 participações no torneio sul-americano. Campeão invicto em 2012 sob o comando de Tite, o clube do Parque São Jorge tem um bom desempenho na Libertadores, apesar de eliminações dolorosas. No total, são apenas 123 jogos, com 64 vitórias, 27 empates e 32 derrotas, o que equivale a um aproveitamento de 61%. O Timão tem 211 gols feitos e 122 gols contra. Veja o desempenho do Timão em cada fase da competição:

Pré-oitavas

Antes mesmo das oitavas, o Corinthians foi eliminado em três oportunidades: uma na fase de grupos e duas na pré-Libertadores, Em 1977, quando o torneio não tinha a mesma importância dos dias atuais, o Timão caiu na fase de grupos, onde ficou em terceiro em um grupo com Internacional, Deportivo Cuenca e El Nacional (os dois últimos do Equador).

Em 2011, aconteceu a primeira eliminação antes mesmo da fase de grupos. Após empatar em 0 a 0 no Pacaembu, o Corinthians de Ronaldo perdeu por 2 a 0 na Colômbia e foi eliminado para o Tolima.

Nove anos depois, a repetição. O Corinthians até venceu o jogo de volta, na Neo Química Arena, por 2 a 1, mas foi eliminado por conta do gol fora, já que o Guaraní, do Paraguai, ganhou o jogo de ida por 1 a 0.

Oitavas de final

O grande calcanhar de Aquiles do Corinthians na Libertadores é a fase de oitavas de final. Das 14 eliminações do Timão na competição, oito delas foram no primeiro duelo depois da fase de grupos.

Nos últimos 21 anos, o Corinthians só passou das oitavas em duas oportunidades: 2000 e 2012. Ao total, foram sete eliminações: River Plate (2003), River Plate (2006), Flamengo (2010), Boca Juniors (2013), Guaraní-PAR (2015), Nacional-URU (2016) e Colo-Colo-CHI (2018).

Em três oportunidades, o clube do Parque São Jorge foi eliminado por conta do gol fora, critério que foi abolido e não será utilizado na Libertadores de 2022. No ano do Centenário, perdeu por 1 a 0 no Maracanã e venceu no Pacaembu por 2 a 1. Em 2016, empatou em 0 a 0, no Uruguai, e por 2 a 2 na Neo Química Arena. Por último, em 2018, o cenário foi o mesmo da eliminação de 2010: derrota por 1 a 0 no Chile e vitória de 2 a 1 em Itaquera.

Pós-oitavas

Das 15 vezes que disputou o torneio continental, o Corinthians só passou das oitavas de final em quatro oportunidades: 1996, 1999, 2000 e 2012. Em duas vezes, parou nas quartas, um na semi e a outra foi campeão.

Na primeira vez que superou o fantasma das oitavas, em 1996, foi eliminado para o Grêmio, nas quartas, em um agregado de 3 a 1 para o time do Sul. Depois disso, vieram as duas eliminações para o Palmeiras, em 1999 e 2000. De forma traumática, o Corinthians foi eliminado nos pênaltis nas duas ocasiões.

Campanha do título

Getty

Na única vez que chegou até a final da competição, o Corinthians venceu. De forma invicta, o Timão bateu o Boca Juniors e foi campeão da Libertadores. Isso aconteceu em 2012, ano mágico para a Fiel.

Na fase de grupos, com Cruz Azul, do México, Nacional, do Paraguai, e Deportivo Táchira, da Venezuela. A equipe de Tite terminou esta etapa da competição com 14 pontos conquistados em quatro vitória e dois empates.

Com o segundo melhor desempenho na fase de grupos, o Timão encarou o Emelec nas oitavas. O primeiro jogo acabou empatado sem gols, enquanto o segundo foi de vitória alvinegra por 3 a 0 no Pacaembu.

Nas quartas, o duelo inesquecível contra o Vasco. Depois de um empate em 0 a 0 no Rio, Paulinho subiu e fez o gol da classificação do Corinthians para a semifinal da Libertadores.

Pela segunda vez em sua história na semifinal, o Corinthians pegou outro rival: o Santos. Na Vila Belmiro, Sheik fez um golaço e garantiu a vitória pelo placar mínimo. Na volta, Danilo fez o do empate e levou o Timão para a final pela primeira vez.

Na decisão veio o tão temido Boca Juniors. De forma heroica, Romarinho fez o gol de empate nos minutos finais e fez o Corinthians voltar da Argentina com um empate. No dia 4 de julho de 2012, nos pés de Emerson Sheik, o Timão se libertou com uma vitória por 2 a 0.

Os maiores artilheiros do Corinthians na história da Libertadores

Juntos eles são responsáveis por 75 dos 211 gols do Timão na história da competição (35,5% de todos os gols do Timão).

9º lugar: Fernando Baiano – 6 gols em 1999

9º lugar: Edílson – 6 gols (3 em 1999, 3 em 2000)

Divulgação/Corinthians

7º lugar: Liedson – 7 gols (6 em 2003, 1 em 2012)

Getty Images

7º lugar: Sheik – 7 gols (5 em 2012, 1 em 2015, 1 em 2018)

© Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

4º lugar: Dinei – 8 gols (5 em 1999, 3 em 2000)

Reprodução

4º lugar: Guerrero – 8 gols (4 em 2013, 4 em 2015)

Getty Images

4º lugar: Jadson – 8 gols (2 em 2015, 6 em 2018)

Friedemann Vogel/Getty Images

3º lugar: Elias – 9 gols (3 em 2010, 4 em 2015, 2 em 2016)

Getty

2º lugar: Marcelinho Carioca – 11 gols (4 em 1996, 3 em 1999, 4 em 2000)

Divulgação

1º lugar: Luizão – 15 gols em 2000

Luizão é o segundo maior artilheiro de uma única edição de Libertadores; sendo superado apenas por Daniel Onega do River Plate (ARG), que anotou 17 gols em 1966.

Recordes do Corinthians na Libertadores

Getty Images

Invicto, o Corinthians foi o sexto clube a conquistar a Libertadores sem derrotas. Antes dele, o último vencedor invicto foi o Boca, em 1978. Com aproveitamento de 71,4% dos pontos, o Corinthians marcou 22 gols e sofreu apenas quatro, em 14 jogos (oito vitórias e seis empates).

O Timão tem o único jogador a marcar 5 gols na mesma partida de Libertadores: Fernando Baiano, diante do Cerro Porteño (PAR) pela fase de grupos de 1999.

Essa mesma partida, No dia 10 de março de 1999, no Pacaembu, ficou marcada como a maior goleada do Corinthians na história da Libertadores, o Timão venceu o Cerro Porteño por 8 a 2, com gols de Fernando Baiano, cinco vezes, Sylvinho, Índio e Edílson.

O jogador mais velho a marcar um gol como profissional do Corinthians foi na Libertadores: Emerson Sheik, com 39 anos, 6 meses e 8 dias de vida, no jogo Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara (Venezuela), em 14 de março de 2018.

O goleiro Cássio igualou em 2022 o número de edições da Copa Libertadores da América disputadas pelo meia Danilo com a camisa do Corinthians. Dessa forma, o Gigante divide com o ex-companheiro o feito de ter mais temporadas do principal torneio continental na história do Timão.

© Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Contratado em 2012, o camisa 12 atuou em todos os anos nos quais o Corinthians se classificou para o torneio desde então. Ou seja, esteve presente em 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2020, sendo 2022 a sua sétima disputa.

Já Danilo, que não esteve presente na última edição e hoje é técnico do Sub-20, disputou as Libertadores de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2018 com a camisa alvinegra. Vale lembrar que só entram na conta torneios em que o jogador realmente entrou em campo para defender o Corinthians.

Cássio passou nessa edição da Libertadores o volante Ralf, outro que esteve presente em seis Libertadores pelo Corinthians. Fecham o ranking dos cinco primeiros o lateral-esquerdo Fábio Santos, e o atacante Emerson Sheik.

Getty Images

Essa é a 16ª participação do Corinthians no principal torneio da América do Sul, com um título conquistado em 2012, ano em que todos os cinco primeiros faziam parte da equipe titular para o torneio.