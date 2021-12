Corinthians monitora Kanu e faz sondagem ao Botafogo por zagueiro

O Corinthians fez contato com o Botafogo a fim de entender qual a situação do zagueiro Kanu, conforme apurado pela GOAL. Os paulistas têm interesse na contratação do atleta de 24 anos. Contudo, ainda não abriram negociação para a aquisição do defensor.

O estafe do jogador ainda não foi procurado pelo Timão, mas está ciente do interesse. Os seus representantes aguardam uma procura oficial para se decidirem sobre uma possível mudança para o Parque São Jorge. As partes estão em compasso de espera.

Mais artigos abaixo

Com contrato até o fim de 2022, Kanu não deseja renovar com o Botafogo. O jogador já foi procurado pelos cariocas para conversar sobre uma possível extensão do vínculo, mas já deixou claro que não pretende prorrogar o compromisso. A ideia é sair no atual mercado da bola. Entretanto, se não for liberado, deseja firmar um pré-contrato a partir de julho do próximo ano.

Kanu já despertou o interesse de outros clubes do futebol brasileiro no mercado da bola. O São Paulo tentou a aquisição do defensor no início da atual temporada, mas não chegou a um acordo com a diretoria do Botafogo. O Atlético-MG também demonstrou interesse em contratá-lo, mas jamais apresentou uma proposta.

Kanu participou de 50 jogos do Botafogo em 2021, todos na condição de titular. Neste período, ele não marcou gol, mas deu uma assistência, ainda no Campeonato Carioca. Com ele em campo, foram 22 vitórias, 18 empates e dez derrotas.