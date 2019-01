Corinthians mira nomes alternativos caso negociação com Arana fracasse, diz TV

Confiantes na transferência de Arana, dirigentes preferem manter cautela

Guilherme Arana segue na mira do Corinthians. O time paulista trabalha intensamente para contratar o jogador. Mas caso as negociações não sigam como o planejado, a equipe Alvinegra buscaria por nomes alternativos no próprio elenco

De acordo com informações da Fox Sports, a diretoria corintiana não teria em mente outro atleta para reforçar a lateral esquerda, o foco estaria totalmente voltado para Arana.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Porém, se a negociação não ocorrer como o esperado, Danilo Avelar e Carlos estariam cogitados como os possíveis substitutos.

O vínculo entre Danilo e Corinthians termina em julho deste ano, porém a renovação ainda não é certa. Já Carlos é formado nas categorias de base do clube e, atualmente, está com a Seleção Brasileira Sub-20 na disputa pelo título do campeonato Sul-Americano.