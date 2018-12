Corinthians marca coletiva para falar de acerto com IBM e espera anunciar patrocínio máster até o início de fevereiro

Nova parceira substituirá a OMNI na gestão do Fiel Torcedor e também prestará outros serviços ao clube alvinegro

A diretoria do Corinthians segue trabalhando forte para arrecadar mais dinheiro com patrocínios em 2019 e melhorar os seus serviços na relação com a torcida. Na manhã desta quarta-feira (19), o clube alvinegro anunciou um acerto com a IBM, empresa da área de tecnologia e informática, que substituirá a Omni na gestão do Fiel Torcedor.

Além disso, a nova parceira também prestará outros serviços ao Timão que serão conhecidos em “grande anúncio” em coletiva marcada para sexta-feira (21), na Arena Corinthians.

Estarão presentes na entrevista o presidente do Corinthians Andrés Sanchez, o diretor de marketing do clube Luis Paulo Rosenberg; o mandatário da IBM, Tonny Martins, e Frank Koja, vice-presidente de serviços de tecnologia da marca no Brasil.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Além disso, o Corinthians espera anunciar também até o início de fevereiro um acerto com um patrocinador máster. O clube tem negociações adiantadas para receber um valor de cerca de R$ 30 milhões.

O Corinthians passou grande parte de 2017 e toda a temporada de 2018 sem um patrocinador máster. O contrato com a Caixa se encerrou em abril do ano passado. Desde então, o clube teve apenas acordos pontuais.