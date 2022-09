Corinthians mantém bases salariais em renovação com Fábio Santos

Lateral esquerdo de 37 anos aguarda uma brecha no calendário para se reunir com a diretoria e assinar até dezembro de 2023

O Corinthians vai manter as bases salariais na renovação contratual de Fábio Santos. O lateral esquerdo de 37 anos assinará até o fim de 2023 e com os mesmos moldes do atual vínculo, como soube a GOAL.

O presidente Duilio Monteiro Alves se reuniu com o estafe do veterano e acertou a sua renovação de forma verbal. O atleta permanecerá com as bases do atual contrato, o que inclui valores de salário na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), imagem e premiação.

O Corinthians nem sequer tentou diminuir os valores pagos a Fábio Santos. A ideia era a manutenção do salário e dos moldes por causa do futebol apresentado por ele em 2022.

A diretoria do Corinthians deve se reunir com o estafe de Fábio Santos nos próximos dias a fim de colocar no papel o que ficou definido em conversas prévias. As partes aguardam uma brecha no calendário para se encontrarem e firmarem o novo compromisso.

O futebol nacional terá uma paralisação de dez dias, entre 18 de setembro e 28 do mesmo mês, por causa da data Fifa. A ideia é que, durante este período, as partes assinem a documentação pela permanência do veterano no CT Joaquim Grava.

"Acredito que está um ou outro detalhe pendente. Mas o foco agora é o América-MG, no domingo, depois vai ter um período grande sem jogos e aí vamos ver para a gente acabar concretizando isso daí", explicou Fábio Santos após a classificação diante do Fluminense, na última quinta-feira (15).

Fábio Santos fez 32 partidas pelo Corinthians na atual temporada, com cinco gols anotados. O lateral esquerdo foi titular em 27 oportunidades, com 2.390 minutos em campo.