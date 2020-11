Corinthians mais desfalcado que nunca é desafio de Mancini contra o Atlético-MG

Entre lesões, suspensões, Covid-19 e Data Fifa, o Timão tem 13 baixas para enfrentar o vice-líder do Brasileirão

Enfrentar o atualmente não é tarefa fácil. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o de Jorge Sampaoli é um dos times a ser batido. E no sábado (13), a tarefa é do , que ainda tem mais um obstáculo para o jogo: os desfalques, o vai ter 13 baixas para a partida.

Vivendo um ano bastante complicado, com um futebol - e um aproveitamento - bem abaixo do vinha apresentando nos últimos anos, o Corinthians ainda vai ter que passar por cima de questões extra-campo para o difícil duelo de sábado. Com o elenco já limitado, o time deve ir a campo cheio de mudanças.

Misturando lesões, Data Fifa, problemas contratuais e uma possível nova onda de Covid-19, o Timão já soma 13 baixas para enfrentar o Atlético-MG, sendo vários deles possíveis titulares da equipe de Vagner Mancini

Além de Danilo Avelar, Gustavo Mantuan, Ruan Oliveira e Léo , que estão no departamento médico há algum tempo e ainda demoram a voltar, o Corinthians foi surpreendido com mais dois casos de Covid-19 no elenco, além de empecilhos contratuais que impedem ex-jogadores do Galo de enfrentarem o time - o que já tira mais dois homens de combate.

Quais jogadores não estão à disposição para enfrentar o Atlético-MG?

Nesta quinta-feira (13), véspera do duelo, o Corinthians recebeu os resultados dos testes de Covid que devem ser realizados antes dos jogos, conforme determinado pela CBF. A maioria voltou negativo, mas dois jogadores importantes estão infectados: Jô e Mateus Vital.

Jô, inclusive, era cotado para começar o jogo como titular, depois de perder seis partidas com dores na panturrilha. A última vez dele em campo havia sido contra o -PR, justamente quando deixou o campo por conta das dores.

Além deles, Fábio Santos e Cazares, que chegaram há pouco do Galo, não podem ser relacionados. Ambos têm uma cláusula contratual que os impede de enfrentar o ex-time. O mesmo aconteceria com Otero, mas o meia, a serviço da seleção venezuelana, já seria baixa de qualquer maneira.

O volante Xavier tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o e cumpre suspensão - o substituto deve ser Cantillo. Os reforços recém apresentados, Jemerson e Jonathan Cafú ainda estão sendo preparados depois de um longo tempo de inatividade. Boselli também está fazendo atividades para recondicionamento físico enquanto se trata de uma lombalgia.

Esta é a primeira vez no Brasileirão que o Corinthians fica tão desfalcado. Diferente de muitos outros times, o Alvinegro teve uma grande onda de Covid-19 antes do retorno dos campeonatos, enquanto apenas os treinos estavam liberados e, portanto, acabou não se prejudicando tanto durante as competições, pelo menos não por conta do coronavírus.

O jogo contra o Galo será no sábado (14), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, podendo valer liderança pra os mineiros, ou uma posição mais confortável para Timão.