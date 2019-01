Corinthians: Love aparece no BID e pode até ser relacionado para o Derby

Atacante deve ser inscrito pelo Timão no Campeonato Paulista

Apresentado para a torcida no intervalo do jogo contra o Red Bull Brasil, Vagner Love teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) nesta quinta-feira (31). Assim, o atacante deve ser inscrito em uma das quatro vagas restantes para o Campeonato Paulista.

Caso isso aconteça, Love poderá, inclusive, ficar à disposição do técnico Fábio Carille para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Paulistão.

Love segue realizando trabalhos físicos n CT Joaquim Grava, mas também já treinou com bola duas vezes e poderia pintar como surpresa no banco de reservas.