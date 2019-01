Corinthians: Love ainda é capaz de jogar junto com outro centroavante?

Carille disse que tem a intenção de escalar novo reforço para jogar com Boselli ou Gustagol

Vagner Love, Mauro Boselli e Gustavo. Depois de passar uma temporada inteira sem encontrar um centroavante para substituir Jô, artilheiro na campanha do título do Brasileirão de 2017, o Corinthians agora tem opções de sobra para o setor. Gustagol iniciou a temporada como titular e tem ido muito bem, o argentino foi contratado com média espetacular de gols e status de titular absoluto e agora o clube conta também com o camisa 9 na campanha do título nacional de 2015.

Com tantos bons nomes à disposição, o técnico Fábio Carille já deixou claro que pretende utilizar pelo menos dois desses três nomes como titular, com Love caindo pelas pontas e Boselli ou Gustavo fazendo a função de centroavante.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

A função imaginada por Carille é a mesma ocupada por Vagner Love no Flamengo quando jogo ao lado de Adriano. A dúvida que fica é se o mais novo reforço será capaz de cumprir tal papel uma década depois, aos 34 anos.

"Vai ser o (camisa) 9 mais o Love. O Love é diferente do Gustavo e Boselli, eles são pivôs. Quero fazer o Corinthians mais agressivo, mas sempre gostei de jogar com alguém de referência, que incomoda, no jogo ruim briga lá na frente”, afirmou.

“Para jogar com dois 9 tem que treinar muito, e eu não tenho muita referência de trabalhos assim, sendo sincero. O Love vejo que tem muita força fisicamente, é parecido com o Sheik. (Penso em usá-lo) parecido com o que fez com o Adriano em 2009”, completou.



(Foto: Vipcomm)

A novidade certamente será testada por Carille, mas exigirá tempo para acontecer. Para fazer o que pensa, o treinador será obrigado a mudar o esquema que por tanto tempo deu certo no Corinthians, anos com um só jogador isolado na frente.

Além disso, a questão física de Love, que chegou ao Brasil no último domingo (27) e ainda não tem previsão para jogar, é outro motivo que fará com que seja preciso esperar mais tempo para Carille testar o que está passando pela sua cabeça.

Na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, no último sábado (26), Carille promoveu a estreia de Boselli colocando o jogador no segundo tempo para atuar junto com Gustavo. A situação, porém, parece ter sido pontual, segundo o próprio comandante.

"Eu não sei nem quando o Love desembarca, a questão física. Não tem como pensar (no time de hoje com ele). Foi uma situação de jogo, quando começamos a liberar cruzamentos de lado, por isso o Mauro (Boselli)", explicou.