Corinthians: Love acaba com jejum do time que ainda não convence

Enfrentando muita dificuldade, o Timão bateu o Athletico por ter sido cirúrgico justamente em suas únicas duas finalizações certas

Artilheiro do na temporada, Gustagol voltou a entrar em campo neste domingo (19) após se recuperar de uma lesão na coxa. No entanto, o autor de 8 gols em 2019 começou o duelo fora de casa contra o time "B" do (que poupou seus jogadores pensando no jogo contra o , pela ) no banco de reservas. Entrou na reta final do segundo tempo, na vaga de Mateus Vital, mas não fez muita coisa – sequer acertou uma finalização a gol. Apareceu mais no pós-jogo, vencido por 2 a 0, ao dizer que o “venceu e convenceu”.

Não foi assim. Mais uma vez, Cássio foi bastante exigido e fez cinco defesas. Poderia ter sido até mais, tamanha a superioridade do Athletico dentro de sua casa: foram 23 chegadas perigosas e uma posse de bola na região dos 62%. A equipe treinada por Fábio Carille, que não conseguiu estufar as redes adversárias nos últimos três compromissos, finalizou um total de quatro vezes. Duas delas foram a gol. Para dentro do gol.

A vitória deste domingo, que levou o Corinthians à oitava posição (8 pts), teve um toque ‘retrô’ aos 14 minutos: Jadson acertou um belo cruzamento na cabeça de Vagner Love. Dois dos destaques na conquista do Brasileirão de 2015, eles foram decisivos ao transformar uma das raras chegadas que o time teria no jogo em gol. Após o jogo, o camisa 10 brincou dizendo que se entendia com o atacante “pelo olhar”. No final do segundo tempo Pedrinho garantiu a vitória, também de cabeça, ao encobrir o goleiro Caio. Foi quando enfim veio a tranquilidade.

Porque mesmo com os três pontos somados, mais uma vez o desempenho não foi dos melhores. O Corinthians segue pobre na criação, um problema que a diretoria vem tentando remediar com reforços como o de Everaldo, contratado junto ao . Enquanto carece opções no ataque, entretanto, Vagner Love é o “faz tudo” para Fábio Carille: atua aberto pelos lados no 4-2-3-1 ou atrás do atacante de referência quando necessário. Mas também construiu sua carreira como centroavante. É por isso que carrega o nº 9 às costas.

DEU TIMÃO! Vagner Love e Pedrinho fizeram os gols da vitória do @Corinthians sobre o Athletico em Curitiba. Um resultado importante para o time paulista. #CAPxCOR #VaiCorinthians ⚫⚪ pic.twitter.com/YOf9R3Og1f — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) 19 de maio de 2019

“O futebol tem exigido muito fisicamente, eu me preparei para isso. Não sou mais um garoto, mas isso ajuda. Já venho me cuidando há algum tempo”, disse na zona mista da Arena da Baixada após o jogo, respondendo a perguntas sobre a sua polivalência no ataque.

Emblemático que tenha resolvido um jogo difícil justamente quando Mauro Boselli e Gustagol, os outros atacantes com quem disputa vaga lá na frente, tenham ficado no banco de reservas.

Enquanto a equipe de Carille segue pobre em arranjar soluções para criar jogadas, o nome mais confiável para resolver partidas continua a ser Vagner Love. Hoje, é o único atacante corintiano que convence.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira (23), em duelo contra o Deportivo Lara (Venezuela) pela Copa Sul-Americana e que terá transmissão do DAZN.