Corinthians lida com assédios a zagueiros após encaminhar venda de João Victor

Raul Gustavo, Robert Renan e Bruno Méndez despertam interesse de clubes de fora do país.

Após encaminhar a venda de João Victor para o Benfica neste domingo (03), o Corinthians sabe que lidará com novos assédios de clubes do exterior em seus zagueiros que seguem no elenco.

Como soube a GOAL, três defensores do Timão vêm recebendo sondagens de clubes do exterior de olho na próxima janela de transferências. São eles: Bruno Méndez, Raul Gustavo e Robert Renan. A diretoria do clube, porém, deve fazer jogo duro, tendo em vista que o elenco é curto.

O uruguaio, que recentemente voltou de empréstimo do Internacional, interessa ao Cruz Azul, do México, sendo um pedido especial de Diego Aguirre, com quem trabalhou no time do Sul. Em um primeiro momento, porém, as conversas não avançaram.

Raul Gustavo tem sondagens da Europa. Após quase ser negociado com o Bordeaux, no ano passado, o zagueiro foi procurado por times da Itália. O valor esperado pelo zagueiro é de, no mínimo, 5 milhões de euros (R$ 27,8 milhões).

Enquanto isso, o mais novo da lista, é desejado por clubes da Inglaterra. Como já mostrou a GOAL, três clubes que disputam a Premier League já sondaram a situação de Robert Renan, que está avaliado em 12 milhões de libras (R$ 77,4 milhões).

A tendência, porém, é do Timão não liberar outro zagueiro nesta janela. Vítor Pereira, treinador da equipe, gosta de trabalhar com um elenco com bastante jogadores, o que já não é o caso do Corinthians.