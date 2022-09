Corinthians leva mais de 59 mil à Neo Química Arena mesmo sem jogos do time masculino

Timão aproveita finais do time feminino e do sub-20 para movimentar a Arena e garante mais de R$ 1,2 milhão de renda

O time masculino do Corinthians não entrou em campo neste final de semana, mas, mesmo assim, o clube do Parque São Jorge conseguiu levar quase 60 mil torcedores à Neo Química Arena. O Timão jogou as finais do Brasileirão Feminino e do Campeonato Brasileiro Sub-20.

A final do time feminino foi a responsável por grande parte do público total do final de semana corintiano. Ao todo, 41.070 pessoas estiveram presentes na Neo Química Arena para acompanhar o tetracampeonato das Brabas, ao bater o Internacional por 4 a 1. Esse foi o maior público da história da América do Sul em jogos de futebol feminino até aqui.

Já na final do Brasileirão Sub-20, o Corinthians sofreu uma dura derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, em jogo realizado às 11h de domingo. Por conta do horário, a Fiel compareceu em menos peso: 18.246 presentes.

Sendo assim, mesmo em um final de semana sem jogos do time masculino, o Timão conseguiu colocar 59.316 pessoas em Itaquera. Além da questão esportiva, também foi um momento importante financeiramente, isso porque o clube conseguiu uma renda de R$ 1,2 milhão.

O time masculino do Corinthians volta a entrar em campo na quarta-feira (28). Às 19h, o Timão encara o Atlético Goianiense, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e, mais uma vez, a Neo Química Arena será o palco.