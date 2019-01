Corinthians leva elenco do Visão Celeste à Arena e bancará viagem de rival goleado na Copinha

Timão aplicou 8 a 0 no time do Rio Grande do Norte pelas oitavas de final do torneio

Todo exemplo bom deve ser seguido até mesmo se vier do seu rival. Nesta quinta-feira (17), o Corinthians tomou atitude semelhante a realizada pelo Palmeiras com a delegação do Galvez, do Acre, e resolveu que irá bancar as passagens de volta do elenco do Visão Celeste, que, na última quarta-feira (16), foi goleado por 8 a 0 pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Nesta quinta-feira, os jogadores e a comissão técnica do elenco da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, realizou um tour da Arena Corinthians e todos ganharam camisas do Timão.

O Corinthians cobrirá os custos de toda a delegação do Visão Celeste na manhã desta sexta-feira (18) ao Recife, capital de Pernambuco. De lá, um ônibus da prefeitura de Parnamirim vai buscar o grupo.