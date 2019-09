Corinthians lembra virada sobre o Palmeiras em final de olho na Sul-Americana

Timão perdeu a partida de ida em casa para o Independiente Del Valle por 2 a 0 e busca virada em Quito

O postou nessa sexta-feira (20) uma foto com uma legenda motivadora para buscar uma virada contra o Independiente del Valle na Copa Sul-Americana. O usou o registro da final do 2018, quando o clube venceu, nos pênaltis, o , após sair perdendo na primeira partida em casa.

"Quando julgaram impossível, o manto alvinegro mostrou sua força!", escreveu o clube em suas redes sociais. A foto usada foi na partida de volta da final do Paulistão 2018, quando o Timão venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, após perder pelo mesmo placar na Arena Corinthians. O jogo foi marcado por polêmicas com a arbitragem e o time da zona leste de saiu vencedor nos pênaltis, com Cássio brilhando.

O Corinthians luta para chegar à final da Sul-Americana. Jogando em Itaquera, o time comandado por Fábio Carille teve uma atuação ruim e perdeu por 2 a 0. Agora precisará reverter o placar na altitude de Quito. Para avançar direto precisará vencer por três gols de diferença. Caso vença por 2 a 0, levará a disputa para os pênaltis.