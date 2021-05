Corinthians lança nova camisa reserva para 2021: confira o preço e onde comprar

Baseada na arte de rua, o Timão divulgou a camisa preta com listras brancas para a temporada; veja

O Corinthians, junto com a Nike, lançou neste sábado (29), a sua camisa II para a temporada 2021, inspirada na arte urbana. "Não há dúvidas de que o domínio das ruas de São Paulo pertence totalmente à torcida corinthiana", diz trecho da campanha Vai na Alma.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A camisa segue a tradição do time de ter o seu segundo uniforme na cor preta e, do jeito que a torcida adora, com as listras brancas características do Timão. Desta vez, porém, as listras são estilizadas, remetendo à arte urbana, parecendo traços de tinta em spray. Na parte de trás, a inscrição "Os donos da rua" .

Ainda na parte de trás, os números têm as iniciais do clubes SCCP inscritas, em um design feito pelo grafiteiro Thiago Icone K. Completando o uniforme, os shorts são totalmente brancos, com os detalhes (símbolo da Nike e números) em preto. Os meiões, predominantemente têm a mesma cor, também trazem as iniciais estilizadas do clube.

Foto: Divulgação/Nike

“Reforçar a conexão corinthiana com as ruas foi o mote para a concepção da nova camisa listrada. Para onde quer que você olhe na cidade, existe uma relação com o Corinthians, tanto no povo corinthiano, que é maioria absoluta, quanto nas expressões artísticas estabelecidas em São Paulo”, disse José Colagrossi, Superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do Corinthians.

Quanto custa e quando vai estrear o novo uniforme do Corinthians?

A voz do Corinthians é a voz do povo, e a voz do povo é a voz das ruas. É vocação, é atitude, é arte.



Inspirada na arte de rua, lançamos a nova camisa II do time que é a alma da cidade.#VaiNaAlma#VaiCorinthians pic.twitter.com/Mx5DOUtxjC — Corinthians (@Corinthians) May 29, 2021

O novo uniforme, que será usado pela primeira vez na estreia do Corinthians no Brasileirão 2021, no jogo contra o Atlético-GO, no domingo (30), já está disponível para compra desde o sábado (29) nas lojas oficiais Nike.com.br, ShopTimão.com, Poderoso Timão na Neo Química Arena e na Mega Loja do Parque São Jorge. A partir de 1 de junho começa a ser vendida nas lojas Nike, Centauro, Netshoes e no resto da rede Poderoso Timão. Três dias depois estará disponível em todo o mercado.

A camisa chega às lojas custando R$ 249,99 no modelo torcedor. O modelo feminino custa o mesmo que o masculino, enquanto o infantil o infantil tem valor de R% 229,99. Em breve, o modelo jogador, com mais tecnologias da Nike, será lançado por R$ 449,99.

Além do uniforme de jogo, a coleção Vai na Alma ainda tem outros produtos, como jaquetas, calças e camisetas casuais.