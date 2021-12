Corinthians lança camisa em homenagem a Sócrates; veja preço e onde comprar

A Democracia Corinthiana é motivo de orgulho dos alvinegros até hoje, e marca uma das melhores fases do Timão em toda sua história. Um dos grandes líderes do elenco na época, ao lado de Wladimir, Casagrande, Zenon, Zé Maria e Biro-Biro, era o grande Doutor Sócrates, o maestro de camisa 8.

Em homenagem ao ídolo, o clube decidiu fazer uma coleção em parceria com a Nike, marcando dez anos após seu falecimento, em 4 de dezembro de 2011. Sócrates, em vida, relatou que "queria morrer num domingo com o Corinthians campeão" e, naquele mesmo dia, o Timão conquistava seu quinto Brasileirão.

A GOAL traz todos os detalhes dessa nova coleção do Corinthians, incluindo detalhes e valores.

Quais os detalhes da nova camisa do Corinthians em homenagem ao Doutor Sócrates?

Com o clássico escudo do Timão, a camisa tem a presença de Sócrates no meio do símbolo, com o punho cerrado apontado para cima, assim como fazia em suas comemorações. Esta é inteiramente branca, tanto na versão masculina quanto na feminina, com os detalhes do escudo e símbolo da marca em preto.

Nas costas, o número 8 que o atleta usava, além de "Doutor Sócrates" escrito logo acima, no mesmo estilo em que "Democracia Corinthiana" era utilizado nas camisas da década de 80.

O valor da camisa comum, com escudo à esquerda e o símbolo da Nike à direita, está custando R$ 219,99 nas versões masculina e feminina. Há ainda outro modelo, apenas com o escudo personalizado no centro da camiseta, disponível por R$ 199,99.

Além das camisas em branco, há também o modelo polo em preto, também com o escudo à esquerda e o símbolo da Nike à direita. O valor na loja oficial da marca é de R$ 299,99. O blusão clássico que o Corinthians acrescenta nas coleções também é preto com os detalhes em branco, custando R$ 379,99.

Para aqueles que tiverem cadastro no site da Nike, é possível adquirir sua peça hoje (03). Caso contrário, o lançamento para todo o público acontece neste sábado (04), data que marca os dez anos de falecimento de Sócrates.