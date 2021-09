Corinthians x Juventude: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians enfrenta o Juventude nesta terça-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado em São Paulo, terá arbitragem de Ramon Abatti, de Santa Catarina, com assistências de Alex dos Santos e Éder Alexandre. No VAR, Rodrigo Dalonso, de Santa Catarina, estará no comando.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embalado com três vitórias consecutivas, o Timão, com 27 pontos, terá pela frente o Juventude, que vem de dois empates, e registra 22 pontos conquistados.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com os reforços de Róger Guedes e Willian, a torcida do Corinthians aguarda estreia da dupla, que pode ocorrer nesta segunda, enquanto Renato Augusto pode começar como titular pela primeira vez desde o retorno ao clube.

Adson, em recuperação de trauma na perna esquerda, segue fora.

Já o Juventude pode ter Nico Castillo em campo pela primeira vez.

"Fizemos uma programação um pouco especial para o Nico. Ele faz tudo conosco e tem ainda um contraturno para fazer reforço muscular e outras situações. Está trabalhando muito, e é nítida a evolução. Nós estamos pensando em uma programação para que ele possa estar pronto o mais rápido possível", disse Barbarotti.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Renato Augusto (Luan); Jô.

Provável escalação do Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Rafael Forster, Quintero (Vitor Mendes) e William Matheus; Guilherme Castilho, Matheus Jesus e Wescley (Wagner); Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno.

Veja informações da partida! Jogo: Corinthians x Juventude Quando e que horas? Terça-feira, 7 de setembro de 2021, às 21h30 (de Brasília). Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Corinthians Brasileirão 22 de agosto de 2021 Grêmio 0 x 1 Corinthians Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Corinthians Brasileirão 12 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília) Corinthians x América-MG Brasileirão 19 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 1 São Paulo Brasileirão 29 de agosto de 2021 Fluminense 1 x 1 Juventude Brasileirão 2 de setembro

Próximas partidas