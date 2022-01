Corinthians já definiu o destino de onze jogadores que não serão aproveitados em 2022

Os clubes brasileiros se alinham para a nova temporada, e o Corinthians já começa a traçar sua estratégia para o ano de 2022. Do elenco da temporada de 2021, pelo menos 11 peças não serão aproveitadas, e já têm seus destinos definidos.

As últimas saídas confirmadas foram de André Luis e Marquinhos, que rescindiram seus contratos com o Timão e acertaram com o Cuiabá para a temporada 2022.





André Luis estava emprestado ao Atlético-GO e Marquinhos e Marquinho integrava o elenco de Sylvinho, mas terminou pouco aproveitado. O Corinthians mantém parte dos direitos dos atletas de 24 anos, pensando em negociações futuras.

A dupla se junta a nomes como Sornoza, Janderson, Matheus Jesus, Richard, Fessin e Léo Santos, que foram emprestados e liberam espaço para a chegada de reforços no Timão para 2022.





Classificado para a fase de grupos da Libertadores 2022, o Timão tem o torneio continental como uma de suas prioridades para a temporada, e monitora o mercado em busca de nomes de peso para fortalecer o seu elenco.