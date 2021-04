Corinthians x Ituano: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela sexta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe o Ituano neste domingo (18), às 22h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ssexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Ituano DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Néo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (16).

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY : 230 a 244 (632 a 640 no HD)

: 230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado no grupo A, o Corinthians busca a vitória contra o Ituano, que está na lanterna do grupo C e não vence há três rodadas (um empate e duas derrotas).

De olho na questão física, o técnico Vagner Mancini pode promover a entrada de alguns jovens na equipe, e pede paciência.

"Destes meninos, o Varanda foi o que teve sequência maior de jogos. Também não gostei da atuação deles, em cima da partida, levamos um gol cedo, tivemos que nos expor mais, arriscar, chegar na área e entrar numa zona de campo apertada, onde tem a tendência de errar mais, com um adversário mais fechado, que proporciona mais erros. Isso foi decisivo. Rodrigo, Cauê e Vitinho não fizeram bom jogo, erraram lances bobos, mas faz parte do amadurecimento. Estou aqui para colocar e tirar dentro do que achamos mais certo", analisou o jogador.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; João Pedro, Raul Gustavo, Jemerson e Lucas Piton; Otero, Ramiro (Camacho), Xavier (Cantillo) e Leo Natel; Vitinho e Jô.

Provável escalação do Ituano: Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Branquinho; Fernandinho, Iago Dias e Bruno Lopes

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 1 Corinthians Paulista 12 de abril de 2021 Ferroviária 2 x 1 Corinthians Paulista 13 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO River Plate Asunción x Corinthians Copa Sul-Americana 22 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Santos x Corinthians Paulista 25 de abril de 2021 A definir

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Ituano Paulista 13 de abril de 2021 Ituano 1 x 2 Botafogo-SP Paulista 15 de abril de 2021

Próximas partidas