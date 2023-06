Corinthians x Inter de Limeira ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Nesta quinta-feira (29), o time sub-20 do Corinthians vai receber a Inter de Limeira às 15h (de Brasília) em jogo válido pelo Campeonato Paulista das categorias de base. A partida da 12ª rodada do torneio acontece no Estádio Alfredo Schurig, e será transmitida pelo canal Futebol Paulista, no YouTube.

Em ótimas posições nas tabelas de seus respectivos grupos, enquanto o Timão assegurou a liderança do Grupo 12 com sete vitórias, três empates e nenhuma derrota, o Leão da Paulista ficou na segunda colocação do Grupo 5 tendo perdido apenas uma vez, além de ter vencido seis e empatado outras três. Agora completam o Grupo 20, ao lado de São Caetano e da Ponte.

Em suas últimas duas partidas, a Inter venceu por placares tranquilos de 3 a 1 e 2 a 0, contra União São João e Ponte Preta, respectivamente. Os Filhos do Terrão, da mesma forma, venceram seus encontros nas rodadas 10 e 11, contra o União Mogi, por 5 a 0, e sobre o São Caetano, por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Felipe Longo; Leo Agostinho, , Vinícius Cressi e Caipira; Moscardo, João Victor e Dimas; Thomas, Leonardo e Higor. Técnico: Danilo Andrade.

Inter de Limeira: Jonathan; Cauan, João Vitor, Ismael e Enzo; Daniel, Bruno Borges e Vittor Carmo; Matheus, Anderson e João Pedro Martini. Técnico: Denis Augusto de Azevedo Oliveira

Desfalques

Corinthians

Gabriel Moscardo, Vitor Meer, João Pedro Tchoca, Kayke, Pedrinho, Ryan, Leó Maná, Breno Bidon, Renato e Kauê (convocados para o jogo desta quarta-feira contra o Liverpool-URU, pelo elenco profissional, na Libertadores).

Inter de Limeira

Sem desfalques confirmados.

Quando é?