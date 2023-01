Corinthians x Guarani ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians recebe o Guarani na noite desta terça-feira (24), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, na internet. A GOAL também traz os lances da partida em tempo real.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Vice-líder do grupo C com 4 pontos, o Corinthians acumula uma vitória, um empate e uma derrota até o momento. Ainda devendo neste início de temporada, o Timão conta com o apoio de sua torcida para conseguir um novo triunfo. Giuliano é a única dúvida na equipe, enquanto Vera e Maycon retornam.

Do outro lado, o Guarani está na sgeunda posição do grupo B, também com quatro pontos, em campanha similar a do rival. O Bugre deve ter mudanças na escalação, já que Derek, Giovanni Augusto e Bruno José estão com desgaste físico. "Jogar lá é sempre um grande desafio. O importante é estar preparado e entrar num ritmo muito alto para não ser surpreendido. Estamos confiantes no nosso desempenho. É preciso ser quase perfeito na fase defensiva e ter imposição com a bola", disse o técnico Mozart.

Prováveis escalações

Escalação do provável Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Escalação do provável Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson; Leandro Vilela, Richard Ríos e Yago (Wenderson ou Lima); Bruninho, Neilton (Bruno Michel) e Nicolas Careca.

Desfalques

Corinthians

Paulinho e Mosquito estão no departamento médico.

Guarani

Derek, Giovani Augusto e Bruno José estão com problemas físicos.

Quando é?