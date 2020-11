Corinthians x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com foco nas oitavas de final da Copa Libertadores, o visita o neste domingo (22), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Corinthians x Grêmio DATA Domingo, 22 de novembro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pensando no duelo com o Guaraní pelas oitavas de final da , o Grêmio não deve ter força máxima para od uelo contra o Corinthians.

Embalado com 11 jogos sem saber o que é perder, o técnico Renato Gaúcho deve contar com Kannemann e Orejuela entre os titulares.

O técnico Renato Portaluppi comandou nessa tarde treinamento preparatório ao jogo contra o Corinthians. A sessão foi dividida entre atividades físicas e técnico-táticas. Leia em: https://t.co/E1DyFu5ket



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/x3V4KSMXsD — Grêmio FBPA (@Gremio) November 20, 2020

Já o Corinthians não terá zagueiro Jemerson, que testou positivo para a Covid-19.

Por outro lado, Otero, que retornou após servir a seleção venezuelana, pode ser escalado, assim como Xavier, que cumpriu suspensão na derrota para o na última rodada.

Provável escalação do Corinthians: Cassio, Fagner, Marllon, Gil e Fabio ; Gabriel (Xavier), Cantillo e Luan; Cafu, Otero e Davó.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor (Vanderlei); Orejuela, Rodrigues (David Braz), Kannemann e Cortez; Lucas Silva, Thaciano (Darlan), Luiz Fernando, Isaque e (Ferreira); Diego Churín.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 Corinthians 1 x 2 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Brasileiro 25 de novembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Corinthians Campeonato Brasileiro 2 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 4 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 Grêmio 2 x 0 Cuiabá Copa do 18 de novembro de 2020

Próximas partidas