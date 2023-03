Corinthians x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (13), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Canindé, Corinthians e Grêmio se enfrentam na noite desta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), pela terceira primeira rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com duas vitórias até o momento, o Corinthians entra em campo querendo manter a sua invencibilidade e, consequentemente, a liderança do campeonato. Já o Grêmio é o nono colocado, com 4 pontos. O Tricolor também quer continuar sem perder na competição.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Tainá Borges, Carol Tavares, Giovanna Campiolo, Mariza, Yasmin, Ju Ferreira, Luana Bertolucci, LIa Salazar, Carol Nogueira, Fernanda e Millene.

Grêmio feminino: Iasmin Paixão, Mónica Ramos, Tuani, Pati Maldaner, Laís Giacomel, Jessica Peña, Caty, Natane, Shashá, Raquel Fernandes e Cássia.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?