Corinthians x Goiás: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (21), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a vitória sobre o São Paulo, o Corinthians recebe o nesta segunda-feira (21), às 20 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO x Goiás DATA Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 LOCAL Neo Química Arena - , BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistentes VAR: Diego Pombo (BA) e Carlos Henrique Cardoso (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates e duas vitórias nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, o Corinthians entra em campo embalado em busca de mais três pontos na tabela de classificação.

Luan deve estar no banco de reservas, enquanto Jonathan Cafú, com Covid-19, está afastado, além de Cantillo, com estiramento no músculo adutor da perna direita.

Já o Goiás busca a sua segunda vitória fora de casa no Brasileirão. Até o momento, dos quatro triunfos, três foram como mandante, e apenas um como visitante.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio ; Gabriel; Ramiro, Luan (Camacho), Cazares e Otero; Jô.

Provável escalação do Goiás: Tadeu, David Duarte, Iago Mendonça, Heron; Shaylon, Ratinho, Breno, Miguel , Jefferson; Rafael Moura, Fernandão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 3 de dezembro de 2020 Corinthians 1 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Corinthians Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) x Corinthians Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 7 de dezembro de 2020 Goiás 0 x 0 Campeonato Brasileiro 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas