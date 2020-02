Corinthians freguês do Guarani? Torcedores rivais se deliciam com eliminação; veja

O foi eliminado na pré-Libertadores. Nesta quarta-feira, a vitória por 2 a 1 não foi suficiente por causa da derrota por 1 a 0 sofrida para o no duelo de ida. O mesmo Guarani que, em 2015, tirou o Alvinegro das oitavas de final do torneio.

E como é comum no futebol, os torcedores adversários não pouparam na zoeira. Confira os melhores memes!

- Freguesia contra o Guarani: ok

- Vexame em casa: ok

- Zoeira: ok



eliminado pro desespero do Andrés