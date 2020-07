Corinthians, Flamengo, PSG e Barcelona: clubes entram na onda do TikTok

Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Corinthians, São Paulo e mais; veja os principais clubes para seguir no TikTok

O TikTok é a nova febre mundial entre as redes sociais. Durante o período de quarentena, o aplicativo ganhou ainda mais usuários pelo mundo e no futebol não foi diferente. O time de boleiros já é grande e conta com nomes como Neymar, CR7, Dani Alves e Marcelo. Mas não são só os jogadores que entraram na onda do TikTok. Vários clubes já criaram seus perfis e contam com milhões de seguidores.

Para quem não conhece, o TikTok é uma rede social com foco na criação e no compartilhamento de vídeos de curta duração. Os conteúdos são em sua grande maioria engraçados e contam com danças, desafios, piadas, montagens, dublagens de áudios famosos e muitos animais de estimação. É claro que belos gols, embaixadinhas e jogadas de efeito também tomaram conta dos perfis dos clubes e dos jogadores.

A Goal listou os times com os melhores perfis para você seguir no TikTok e se divertir com as várias publicações. Confira abaixo!

A temporada por enquanto não é das melhores para o Manchester City. Mas mesmo vendo seu rival dominar o cenário nacional, os Citizens resolveram parabenizar o Liverpool pelo título da Premier League de um jeito criativo.

A fase do Barcelona pode não ser das melhores, mas se depender do talento dos jovens da Barça Academy, o time vai seguir forte por muitos e muitos anos.

de Munique

Está na quarentena sem um abridor de garrafa e não sabe como abrir a bebida? Não se preocupe, Alphonso Davies, do Bayern de Munique, ensinou uma maneira estilosa para ajudar.

@sheffieldunited Happens to the best of us. 👀 A blooper from our 2006 game against Man Utd at Bramall Lane 😳 ♬ Hobo Johnson preforming on NPR Tiny Desk Concert - _alt.music_

Não são apenas os gigantes da Europa que aderiram ao TikTok. O Sheffield United, inclusive, aproveitou para tirar uma onda com Cristiano Ronaldo, ex- .

A equipe feminina de futebol do Corinthians é uma das mais fortes do país. Nesse vídeo. a Gabi Nunes mostra porque.

Gérson está jogando cada vez melhor com a camisa rubro-negra. Neste vídeo, o Flamengo preparou uma homenagem de aniversário para o camisa 8, ao melhor estilo do vapo!

@psg 👏 Kylian Mbappé, Neymar Jr, Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti & Angel Di Maria have made the Team of the Season on ##FIFA20! ♬ son original - psg

A Ligue 1 é a única grande liga da Europa que foi cancelada. E enquanto a Champions League não volta, o clube aproveitou para celebrar as cartas de seus jogadores na seleção da temporada do FIFA 20. Os destaques, é claro, ficaram para Neymar e Mbappé, com 98 de overall.

Por falar em Neymar, o Santos também aproveitou a quarentena para matar um pouco das saudades do craque.

Já se perguntou como o Sergio Ramos faz tantos gols? É só olhar esse vídeo que o Real postou que fica fácil de entender.

Derry City

Você está no banheiro e, de repente, percebe que está faltando papel higiênico. Os jogadores do Derry City, da , sabe como ajudar.

Você canta bem? Mas será que consegue fazer melhor do que o Reinaldo, do São Paulo?