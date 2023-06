Corinthians x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogão! Corinthians e Flamengo se enfrentam na noite desta segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Corinthians entra em campo defendendo a liderança do campeonato, com 31 pontos. O Timão soma dez vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Flamengo vem de derrota no jogo anterior e caiu para a quarta posição, com 28 pontos. O Rubro-Negro tem nove triunfos, três derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Leticia, Diany, Fernandinhaa, Luana, Tamires, Maria Eduarda, Mariza, Giovanna, Millene, Gabi Zanotti e Katiuscia.

Flamengo feminino: Barbara, Sole, Kaylaine, Leidiane, Monalisa, Agustina, Thaisa, Duda, Darlene, Jucinara e Daiane.

Desfalques

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?