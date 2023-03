Corinthians x Flamengo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Gigantes abrem a participação na competição nesta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília); veja como acompanhar na TV

Corinthians e Flamengo se enfrentam na noite desta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília), no Canindé, pela estreia do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, na TV fechada.

Atual vice-campeão do Brasilerão sub-20, o Corinthians, que perdeu a final de 2022 para o Palmeiras, por 1 a 0, faz a estreia em casa, enfrentando o Flamengo, time que eliminou na semifinal no ano passado. As duas equipes tiveram alguns jogadores promovidos aos times principais e, por isso, devem aparecer diferentes para essa temporada.

Prováveis escalações

Corinthians: Felipe Longo; Léo Mana, Renato, Alemão e Vitor Meer; Gabriel Moscardo, Matheus Araújo e Breno Bidon; Kayke, Juninho e Felipe Augusto (Artur Sousa).

Flamengo: João Vitor; Felipe Brian, Iago, Darlan e Zé Welinton; Jean Carlos, Daniel Rogério (Dudu) e Wallace Yan; Felipe Lima (Pedrinho), Ryan Luka e Rodriguinho.

Desfalques

Corinthians

O goleiro Kaue e o atacante Pedrinho estão suspenso para o jogo de estreia do Timão.

Flamengo

O Rubro-Negro não tem baixas confirmadas para a estreia do Brasileirão sub-20.

Quando é?