Corinthians fica perto de acordo com Júnior Moraes, do Shakhtar Donetsk

O Corinthians está perto de fechar com o atacante Júnior Moraes no mercado da bola. O atacante, que pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi avalizado por Vítor Pereira e deve chegar ao CT Joaquim Grava em definitivo.

A ideia é que o atleta feche com o clube em meio à política de suspensão de contratos na Ucrânia. Desta forma, o seu primeiro acordo seria até junho de 2022. Posteriormente, ele deve assinar em definitivo com o clube. A negociação é conduzida diretamente pelo presidente Duílio Monteiro Alves.

O Corinthians conversa com o estafe do jogador desde o início desta semana e tenta sacramentar um acordo de longo prazo. A ideia é que ele assine ao menos até o fim de 2023 ao fim de seu vínculo no futebol ucraniano.

O centroavante de 34 anos atua no exterior desde 2010, quando deixou o Santo André para defender o Gloria Bistrita, da Romênia. Na Europa, ele defendeu ainda o Metalurh Donetsk e o Dynamo Kiev, também da Ucrânia, e o CSKA Sofia, da Bulgária. O jogador atuou ainda no Tianjin Tianhai, da China. Desde 2018, defende o Shakhtar Donetsk. Com as cores da equipe, fez 106 jogos, com 62 gols marcados e 21 assistências.

A informação sobre o interesse do Corinthians em Júnior Moraes foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.