Timão vai desembolsar R$ 3 milhões para seguir com Giovane

Um dos principais potenciais da base do Corinthians está perto de ver o seu contrato terminar com o Timão: Giovane. O centroavante tem contrato com o clube até o próximo dia 14 e a sua situação deve ser definida ainda nesta semana.

Como soube a GOAL, existe um grande otimismo para a permanência do atacante de 18 anos no clube do Parque São Jorge. Para isso, o Timão terá que desembolsar R$ 3 milhões de reais para ter 60% do passe de Giovane, que pertence ao Capivariano. A informação do avanço foi publicada pelo Meu Timão e confirmada.

As conversas se intensificaram na última semana, quando membros da diretoria do Corinthians entraram em contato com Rafael Brandino, agente do jogador. Brandino, inclusive, está bastante otimista em um acordo ainda nesta semana.

“Estamos muito otimistas para fechar. Acho que vai dar certo. Precisamos ajustar alguns detalhes, mas nada que seja um entrave. Quero sempre ajudar o Corinthians”, disse Brandino em contato com a GOAL.

A tendência é de que a decisão seja tomada, entre as duas partes, após a volta do Timão de Buenos Aires. O retorno ao Brasil está previsto para quarta-feira, após o jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores.

Giovane vem ganhando espaço com Vítor Pereira e já fez cinco jogos como profissional do Timão. Inclusive, foi titular na partida contra o Fluminense, no último domingo, e deve viajar para Buenos Aires para enfrentar o Boca Juniors, na decisão das oitavas da Libertadores da América.