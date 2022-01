Corinthians fala em desistência da negociação, mas não comunicou Diego Costa

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, diz ter desistido da contratação de Diego Costa. O atacante de 33 anos, contudo, não foi avisado sobre a decisão do clube, conforme apurado pela GOAL.

Os paulistas o procuraram no mercado da bola e apresentaram uma proposta de duas temporadas, com salários ligeiramente superiores ao da época de Atlético-MG, avaliado em R$ 16 milhões por ano. Ainda sem a resposta do atleta, o mandatário alvinegro disse que não se acertará com o atleta neste momento.

"Não é interessante nos termos que ficou. Não jogará no Corinthians, só se os valores mudarem. Posso cravar que nesta janela ele não virá para o Corinthians. Grande jogador, gosto muito, é a cara do clube, nos ajudaria, temos carência. Mas é uma operação em que a conta não fecha", disse o presidente Duilio Alves ao GE.

A GOAL apurou que o Corinthians não comunicou esta decisão ao estafe de Diego Costa. O centroavante ainda não deu uma resposta definitiva sobre a proposta feita pelos corintianos no início desta semana.

Diego Costa ainda não respondeu ao Corinthians, porque pretende um acordo com o futebol europeu no mercado da bola. O jogador deseja voltar ao continente, onde se destacou com as cores de Atlético de Madrid e Chlesea.

Ainda sem uma boa proposta da Europa — apenas o modesto Cádiz, da Espanha, apresentou números para a sua volta —, o centroavante adota o compasso de espera em relação às tratativas com o Timão. Ele não quer fechar as portas do Parque São Jorge e joga às claras: quer esperar o fim da janela europeia para dar uma posição ao Corinthians.

O Arsenal fez consulta pelo atleta nesta janela de transferências, mas não apresentou uma oferta contratual. O jogador não descartaria uma volta à Inglaterra, em que pese a sua preferência pelo futebol espanhol.

Diego Costa está livre no mercado da bola desde que rescindiu o seu contrato com o Atlético-MG. Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021, optou por sair do clube para buscar o retorno à Europa.