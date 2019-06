Corinthians: Fagner é confirmado como desfalque para encarar o Flamengo

Foi confirmado nesta segunda-feira (3) que Fagner, do , não poderá competir o duelo de volta contra o , pelas oitavas de final da Copa do .

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O jogador permanecerá no CT Joaquim Grava, em , para recuperar-se de uma lesão na coxa esquerda com sessões de fisioterapia, segundo afirmou o jornalista Gustavo Zupak nas redes sociais.

O lateral Fagner está fora do jogo do Corinthians com o Flamengo. Não viajará para o Rio e ficará no CT Joaquim Grava fazendo fisioterapia na coxa esquerda. Sua situação é vista com cautela. Ele é esperado 5a feira em Alegre para se juntar ao grupo da seleção.