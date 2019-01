Corinthians está perto de fechar retorno de Vagner Love, diz TV

Diretoria do clube paulista inclusive já teria garantido ao elenco que a contratação do atacante está sacramentada

Vagner Love está próximo de voltar ao Corinthians. Ao menos é o que garante o jornalista Jorge Nicola, da Espn Brasil. Segundo Nicola, a diretoria do Timão inclusive já teria comunicado aos jogadores do elenco que a contratação do atacante já está sacramentada.

De acordo com o jornalista, Love já tinha acertado a volta ao Corinthians na virada de 2018 para 2019, mas ainda faltava a rescisão de contrato com o Besiktas. O centroavante inclusive teria entrado com ação na Fifa contra o clube turco por seis meses de salários atrasados.

Temendo uma punição, o Besiktas, segundo Nicola, teria procurado o staff de Love para discutir um acordo e acertar sua saída do clube.

Com isso, o atacante terá caminho aberto para assinar com o Corinthians, que contrataria o jogador sem custos, pagando "apenas" as luvas pela assinatura do contrato.

O Corinthians ainda não confirma a negociação oficialmente, mas a contratação de Love já teria provocado a não inscrição de Roger no Campeonato Paulista. Fabio Carille, segundo Nicola, pensa em contar com Boselli, Love e Gustagol como centroavantes no Paulistão.