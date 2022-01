Corinthians esfria busca por Arthur Cabral e tenta acordo com Diego Costa

O Corinthians esfriou a conversa por Arthur Cabral. Depois de enviar uma proposta para contratar Diego Costa por duas temporadas, o Timão deixou as tratativas com o estafe do centroavante do Basel em modo de espera. A ideia é resolver a situação com o atleta que está livre no mercado da bola e, em caso de insucesso, retomar as negociações pelo atleta de 23 anos.

A GOAL apurou que o empresário de Arthur Cabral, Paulo Pitombeira, segue à procura de um parceiro para ajudar os paulistas a comprarem o jogador nesta janela de transferências. No entanto, o valor pedido pelo Basel, da Suíça, inviabiliza um desfecho positivo. Os europeus pedem 15 milhões de euros (R$ 93 milhões na cotação atual) à vista pela liberação do centroavante.

Ciente da barreira financeira, o Corinthians cogitou um pedido de empréstimo por Arthur Cabral, mas nem sequer o propôs ao Basel. O estafe do centroavante informou aos paulistas que não há possibilidade de negócio nestes moldes.

Mais distante de um acordo com o atleta, a diretoria corintiana foca a contratação de Diego Costa. Animado, o clube espera uma resposta positiva do jogador para a proposta feita nessa terça-feira (18). Os paulistas propuseram um vínculo de duas temporadas, com salário levemente superior ao da época de Atlético-MG, quando ele embolsava R$ 16 milhões por temporada.

Diego Costa sinalizou de forma positiva à proposta feita pelos corintianos. Entretanto, deixou claro que a sua preferência é o futebol do exterior, sobretudo a Europa. Ele aguarda uma oferta de uma grande liga europeia até o fim da janela de transferências, em 31 de janeiro.

A animação do Corinthians com Diego Costa ocorre porque o clube conta com o auxílio de um parceiro para pagar salários de jogadores. Há um investidor que banca a remuneração de nomes como o volante Paulinho, os meias Giuliano e Renato Augusto e os atacantes Róger Guedes e Willian. O atleta de 33 anos seria mais um a entrar nesse rol de jogadores que são bancados por um parceiro.