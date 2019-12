Corinthians entrega? Timão só venceu nove jogos fora de casa em 2019

Desempenho do time paulista fora de casa no Brasileirão preocupa paulistas e cruzeirenses, mas anima adeptos a #EntregaCorinthians

Na busca por vaga direta à fase de grupos da Libertadores, o sofre com o retrospecto como visitante. Nesta quarta-feira (04), o time comandado por Coelho enfrentará o Ceará, na Arena Fonte Nova e se seguir com o desempenho demonstrado nos último jogos como visitante, o Alvinegro fará a felicidade de milhões de torcedores brasileiros que adotaram a #EntregaCorinthians.

Com dois duelos para o término do Brasileirão, o Corinthians pretende assegurar a classificação à Libertadores já nesta rodada. Uma vitória diante do Ceará e possíveis derrotas de e nos respectivos jogos garante automaticamente o time de Itaquera na Libertadores 2020.

Apesar da probabilidade de 85% de chances do Corinthians se classificar à competição sul-americana, de acordo com números da Universidade Federal de Minas Gerais, o time não passa confiança ao torcedor, uma vez que venceu apenas três partidas como visitante ao longo das 36 rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, até então.

Ao longo da temporada 2019 o número preocupa ainda mais: entre , Sul-Americana, Copa do e Brasileirão foram apenas nove vitórias como visitante. O marcou 37 gols e sofreu 35.

o corinthiano vendo #EntregaCorinthians nos tts sabendo que o time não ganha nem jogando sério pic.twitter.com/LLmGlM47bV — Dandara (@dandssccp) December 3, 2019

Jogando fora de casa no Brasileirão, o Corinthians empatou oito vezes, sofreu sete derrotas e venceu apenas três: contra -PR, Fortaleza e . A última vitória fora de casa ocorreu em 02 de outubro. Em números gerais somando os torneios ressaltados acima são 14 empates e 13 derrotas fora da Arena em 2019, além das nove vitórias.

Pressionado por torcedores de diferentes times a entregar a partida para o Ceará, o Corinthians pode confirmar o rebaixamento do . A dois pontos de diferença para a , o clube cearense pode aumentar a vantagem para cinco caso ganhe dos paulistas. Com duas rodadas para o final do Brasileirão, o Cruzeiro não poderia sequer empatar os respectivos jogos contra e .

Nas redes sociais, além do apelo com a hashtag #EntregaCorinthians, trend topics do Twitter no Brasil, fãs alvinegros descordaram do movimento já que o clube soma chances reais de assegurar vaga direta à fase de grupos da Libertadores.