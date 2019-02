Corinthians encerra jejum e Carille mantém ótimo aproveitamento em clássicos como treinador

Treinador venceu 13, empatou quatro e perdeu apenas três jogos oficiais contra os principais rivais

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste fim de semana, no Allianz Parque, pelo Paulistão, serviu não só para encerrar um jejum de cinco jogos do Timão sem vencer clássicos como também para melhorar ainda mais o já excelente aproveitamento de Fábio Carille contra os principais rivais do clube alvinegro.

O último triunfo do Corinthians em clássicos havia acontecido justamente antes de o treinador se transferir para o Al-Wehda, da Arábia Saudita, em maio do ano passado. Depois disso, sob o comando de Osmar Loss e Jair Ventura, o time acumulou dois empates e três derrotas.

Carille tem ótimo aproveitamento em clássicos. Pelo Timão, o comandante acumula 13 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas em duelos oficiais disputados contra os principais rivais. Ou seja, aproveitamento de 71,6%. Ainda tiveram mais dois empates em amistosos contra o São Paulo (Florida Cup 2017) e Santos no início da atual temporada.

Em Derbys, o aproveitamento de Carille é ainda maior. Já são sete vitórias e apenas uma derrota (87,5%).

O próximo clássico do Timão será contra o São Paulo, no dia 17 de fevereiro, na Arena Corinthians. Em Majestosos, Carille tem aproveitamento de 62,5% em jogos oficiais (quatro triunfos, três empates e uma derrota).