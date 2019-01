Corinthians emprestará Douglas para o Bahia até o fim de 2019

Fora da lista de inscritos para o Paulistão, volante também estava na mira do Grêmio

O Corinthians ja deixou tudo acertado neste sábado (19) para emprestar Douglas para o Bahia até o fim da temporada. Segundo a Goal Brasil conseguiu apurar, foi o jogador quem decidiu deixar o Timão por conta da forte concorrência entre os volantes.

Douglas, inclusive, já foi liberado para viajar à Salvador, onde realizará exames médicos e, estando tudo certo, assinará contrato.



(Foto: Buda Mendes/Getty)

O Grêmio também demonstrou interesse no jogador, mas pesou o fato de a diretoria do Corinthians estar querendo manter proximidade com o Bahia para tentar se aproximar de um acerto para contratar o jovem volante Ramires, que foi um dos destaques do Tricolor de Aço em 2018.

Contratado no segundo semestre do ano passado, Douglas disputou 21 jogos com a camisa do Corinthians e marcou um gol.