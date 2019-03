Corinthians empata com São Bento e deixa torcedores impacientes

O Corinthians viajou à Sorocaba para enfrentar o São Bento na tarde deste sábado (2), e voltou para casa com um empate nada animador para a torcida Fiel, mostrando um futebol abaixo da média.

Fabio Carille fez seis mudanças na equipe titular que abriu o placar no Walter Ribeiro com gol de Clayson, aos 39 minutos do primeiro tempo. Entretanto, o problema começou a surgir nos 45 minutos finais, quando a equipe já não conseguia jogar bem e acabou sofrendo um gol de bola aérea de Paulo Henrique.

O gol foi computado como o décimo sofrido pelo Timão após um cruzamento.

O técnico e a linha defensiva foram os maiores alvos das críticas dos torcedores, que acabam de comemorar a conquista da passagem de fase na Copa Sul-Americana nos pênaltis e se preparam para o clássico Alvinegro no próximo domingo (10).

Vale lembrar que o São Bento é o lanterna do Campeonato Paulista, e o empate deixa o Timão com 14 pontos, apenas um acima da Ferroviária, segunda colocada do Grupo C.

Corinthians e Santos se enfrentam pelo Campeonato Paulista no próximo domingo, 10 de março, na Arena Corinthians, a partir das 16h (de Brasília).