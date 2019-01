Corinthians e Santos confirmam amistoso para abrir a temporada e convidam atletas para almoço de confraternização

Os times entram em campo com o objetivo de promoverem a paz nos estádios de futebol

Corinthians e Santos entram em campo no próximo domingo (13), para o amistoso de pré-temporada, na Arena Corinthians, às 17h30 (Brasília). Antes do duelo, as comissões técnicas de ambas equipes se reúnem para um almoço no centro de treinamento Dr. Joaquim Grava, como iniciativa para promover a paz nos gramados.

Os clubes pretendem transmitir a mensagem de respeito e tolerância nos estádios. Logo após o almoço, os respectivos cronogramas de Santos e Corinthians serão seguidos para o início do clássico, em Itaquera.

Além da ação dos times, o jogo terá como disputa o Troféu Gylmar dos Santos Neves, em homenagem ao goleiro que atuou nas duas equipes paulistas. Vale destacar que em caso de empate o vencedor não será decido nos pênaltis, mas sim pelo menor número de cartões recebido, seguido pelo segundo critério, caso seja necessário, de faltas cometidas na partida.