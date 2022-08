Corinthians e Real Valladolid conversam por transferência de Mateus Vital

Clube de Ronaldo tem interesse em tirar meia do Timão, que busca uma saída em definitivo

Mateus Vital pode ter seu destino definido nos próximos dias. O Corinthians conversa com o Real Valladolid pela transferência do meia de 24 anos.

Como soube a GOAL, as negociações já estão acontecendo e o clube do Parque São Jorge busca a saída de Vital em definitivo. A informação foi trazida pelo ge.com e confirmada pela reportagem.

A tendência é do clube de Ronaldo Fenômeno realizar uma investida para contratar o jogador em definitivo. Os valores ainda não foram divulgados.

Mateus Vital tem contrato com o Corinthians até o final de 2023 e o Timão tem 85% do passe do meia.

Na última temporada, o jogador atuou com a camisa do Panathinaikos, da Grécia.