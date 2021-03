Corinthians e Palmeiras fazem clássico esvaziado com provocações e desejo de adiamento

Por motivos distintos, rivais não terão peças fundamentais dos times considerados titulares no Dérbi desta quarta-feira (3)

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganha mais um capítulo nesta quarta-feira (3) às 19h (de Brasília) mas de uma forma um tanto quanto inusual. As duas equipes entram em campo na Neo Química Arena recheada de jogadores considerados reservas, cada rival pelo seu motivo específico.

Mandante no clássico desta quarta-feira, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta mais uma vez um surto de Covid-19 no clube. Nesta terça-feira (2), o Alvinegro anunciou que 19 funcionários testaram positivo para o coronavírus, sendo oito deles atletas da equipe profissional.

Entre os infectados estão jogadores como Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gabriel e Ramiro, atletas muito utilizados pelo treinador Vagner Mancini. No gol, sem o titular e após a negociação de Walter para o Cuiabá, Matheus Donelli, jovem de 18 anos, e Caíque França, de 25, disputam a preferência do treinador. Terceiro goleiro, Guilherme também está com Covid-19.

Outros nomes importantes para Mancini como os atacantes Jô e Gustavo Mosquito também serão ausências no Dérbi, mas por lesão. Diante de tantos desfalques, Bruno Méndez deve ser escalado como lateral direito mais uma vez e Rodrigo Varanda, de 18 anos, pode ganhar mais uma chance na equipe titular.



Foto: Reprodução/Instagram

Provável escalação do Corinthians: Matheus Donelli (Caíque França); Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Lucas Piton; Xavier, Cantillo, Matheus Vital, Cazares e Leo Natel; Rodrigo Varanda.

Do outro lado do confronto, o Palmeiras deve seguir o que foi prometido no fim da temporada 2020: utilizar um time alternativo nas primeiras rodadas da competição para dar descanso aos jogadores mais utilizados nos últimos torneios.

A escalação pode ser parecida com a que entrou em campo na última rodada do Brasileirão, quando o Alviverde enfrentou o Atlético-MG com o time inteiro reserva. Até o momento, jogadores fundamentais para Abel Ferreira sequer foram inscritos no Paulistão, como Weverton, Marcos Rocha, Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic, Matías Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gabriel Veron, Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Vale lembrar que no domingo (7), o Alviverde joga o segundo duelo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio e todos estes citados devem estar à disposição do treinador português.

O Dérbi marca a estreia do Palmeiras no Paulistão 2021. Atual campeão da competição, o time deve entrar em campo com algumas novidades como Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores, na lateral direita, e Victor Luis, que retornou de empréstimo do Botafogo-RJ, na lateral esquerda.

Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius Silvestre; Breno Lopes, Luan, Renan e Victor Luis; Danilo, Gabriel Menino (Esteves) e Gustavo Scarpa; Lucas Lima, Willian e Gabriel Silva.

Provocações e pedido de adiamento

Como em grande parte da história do Dérbi, polêmicas dos dois lados marcaram a véspera do confronto. O Palmeiras, diante do alto número de casos de coronavírus registrados no Corinthians, pediu junto à Federação Paulista de Futebol o adiamento do confronto desta quarta-feira. Sem sucesso, o Alviverde decidiu "ignorar" o clássico nas redes sociais e sequer citou o jogo nas publicações feitas na manhã deste dia 3.

Fiel, o mosaico para a partida de hoje está pronto e BRABO!



Quarto colocado no Mundial? Aqui não!#MeuTimão pic.twitter.com/Jr6PaEwynJ — Meu Timão (@MeuTimao) March 3, 2021

Já o Alvinegro decidiu preparar um mosaico nas arquibancadas de sua arena para provocar o rival. "Mundial 2000 - 2012. Nunca serão", diz o mosaico. A provocação se dá pelo quarto lugar do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2020, pior campanha de um time sul-americano na história do torneio.