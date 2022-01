Corinthians e Fortaleza negociam novo empréstimo de Ederson, mas venda ao exterior não está descartada

O Fortaleza conversa com o Corinthians com o intuito de tentar a prorrogação do empréstimo de Ederson, de 22 anos. A ideia dos paulistas é negociar o jogador em definitivo no mercado da bola, faturando cerca de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual). No entanto, não descartam a sequência do atleta na Arena Castelão.

Já existe uma conversa entre as partes com o intuito de que o jogador siga no clube cearense em 2022. As tratativas são conduzidas pelo estafe do jogador, que atua também como intermediário, conforme apurado pela GOAL.

A ideia é firmar contrato por empréstimo até dezembro deste ano. O acordo, no entanto, deve ter uma cláusula que permite a sua venda a partir de agosto, quando se iniciará uma nova janela de transferências no futebol europeu.

A ideia do Corinthians é que o atleta se valorize ainda mais jogando na Arena Castelão e seja negociado em definitivo. Uma negociação nestes moldes não está descartada ainda em janeiro. Entretanto, não há propostas do exterior pelo jogador.

Fora dos planos de Sylvinho para esta temporada, Ederson também concorda com um novo empréstimo ao Corinthians para seguir com minutagem.

O volante tem contrato com o Timão até 31 de janeiro de 2025. Os paulistas detêm 70% dos direitos econômicos do jogador, que é detentor dos outros 30%.