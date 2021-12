Corinthians e Danilo Avelar se reúnem para discutir rescisão seis meses após afastamento

Corinthians e Danilo Avelar têm reunião marcada para discutir a rescisão contratual. O estafe do jogador foi procurado pela diretoria do Timão a fim de conversar sobre a quebra do vínculo, que se encerraria em dezembro de 2022. O clube já havia anunciado a sua saída há seis meses, logo após um episódio de racismo do atleta.

A ideia é que a rescisão do compromisso seja feita nos próximos dias. O empresário do jogador se reunirá com o diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, para encerrar o vínculo trabalhista. Na sequência, o jogador de 32 anos deve assinar contrato com o Cruzeiro, conforme apurado pela GOAL.

Danilo Avelar deseja receber ao menos parte do que tem direito para rescindir o seu compromisso com o Corinthians. O clube é obrigado a pagar 100% do restante do vínculo, de acordo com a Lei Pelé, para a rescisão unilateral do contrato. Entretanto, o jogador está disposto a negociar e reduzir o valor para a sua saída.

As conversas entre Corinthians e Danilo Avelar aconteceriam em junho deste ano, logo após o seu afastamento por causa do episódio de injúria racial fora das quatro linhas. No entanto, devido a uma lesão do jogador no ligamento cruzado anterior do joelho direito, a situação foi postergada nos bastidores. Ele só deve rescindir ao fim de 2021.

Perto da rescisão contratual, Danilo Avelar trabalha para assinar contrato com o Cruzeiro visando a temporada seguinte. O defensor foi procurado por Vanderlei Luxemburgo para discutir a possibilidade de mudança para a Toca da Raposa II. Ele já deu sinal verde para a sua transferência à equipe. O treinador o vê como um nome versátil para o seu plantel.