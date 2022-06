Corinthians e Caixa encaminham acordo para pagamento da Neo Química Arena

Acordo está previsto em R$ 611 milhões com pagamento até 2041

O Corinthians deu um passo importante para o pagamento da Neo Química Arena. O clube do Parque São Jorge encaminhou o acordo com a Caixa Econômica Federal para quitar o estádio até 2041.

O valor total na casa dos R$ 611 milhões de reais a serem pagos em uma parcela anual em 17 prestações. Com a venda do Naming Rights para a Neo Química Arena, realizada em 2020, o Timão já subtrai praticamente a metade do valor total do acordo com o banco federal, como soube a reportagem da GOAL.

Com o reajuste anual do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), o valor da venda do nome do estádio corinthiano deve chegar na casa dos R$ 400 milhões de reais, o que ajudaria ainda mais no pagamento. Sendo assim, o Timão terá que desembolsar R$ 211 milhões a serem pagos até o final do acordo homologado com a Caixa Econômica.

Mais artigos abaixo

O negócio foi apresentado na reunião do CORI (Conselho de Orientação) que aconteceu nesta segunda-feira, no Parque São Jorge. A assinatura do acordo entre Timão e Caixa deve acontecer, de forma oficial, no começo do mês de julho, após ser apresentado também ao Conselho Deliberativo.

Além de passar pelos conselheiros do Timão, ainda é preciso passar por aprovações internas na Caixa e também na Novonor (antiga Odebrecht) para que seja totalmente sacramentado e anunciado pelo clube. As partes, porém, está confiantes no acerto.